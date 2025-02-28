Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olan Ramazan pidesi, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Sıcak ve yumuşak yapısıyla oruç açarken sofralara bereket ve lezzet katan pide, Müslüman topluluklar için hem dini hem de kültürel bir anlam taşıyor. Paylaşma ve dayanışma ruhunu simgeleyen bu özel ekmek, Ramazan’ın manevi atmosferini tamamlayan önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

Özellikle iftar saatine yaklaşırken fırınların önünde oluşan uzun kuyruklar, bu geleneğin en belirgin yansımalarından biri. İnsanlar, iftar saatine dakikalar kala sıcak pide almak için sıraya girerken, bu durum Ramazan ayına özgü bir heyecan yaratıyor. Ailelerin ve dostların bir araya geldiği iftar sofralarının en önemli tamamlayıcılarından biri olan Ramazan pidesi, Ramazan ayının ruhunu ve birlikteliğini simgeliyor.

PEKİ RAMAZAN PİDESİ KAÇ KALORİ?

Ramazan pidesi, beyaz somun ekmekle aynı kalori değerleri taşıyor. 1 gram ramazan pidesinde 2.23 kalori bulunuyor. 1 gram ramazan pidesi 0.44 gram karbonhidrat, 0.04 gram protein, 0.3 gram yağ, 0.02 lif içeriyor. 266 mg sodyum değerine sahip olan ramazan pidesi yine 0.6 potasyum içeriklerine sahip.

Ramazan ayında İnegöl’de genelde fırınlar 250 gramlık tekli ve 500 gramlık ikili pideler üretiyor. 20 TL’ye satılacak 250 gramlık sade tekli ramazan pidesinde 557.5 kalori, 40 TL’ye satılacak 500 gramlık sade ikili pide ise 1115 kalori olacak.

İnegöl’de 250 gramlık yumurtalı pide 25 TL’den yine 500 gramlık yumurtalı pide ise 50 TL’den satılacak.

RAMAZAN PİDESİ ZARARLI MI?

Ramazan pidesi içerdiği değerler açısından beyaz somun ekmekle aynı değerlere sahip olduğu için çok fazla tüketilmesi önerilmiyor.

Yüksek kalorisi, yüksek yağ ve sodyum içeriği olması nedeniyle Ramazan pidesinin sebzeli yemeklerle tüketilmesi gerekiyor.