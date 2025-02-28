İstifasını yaptığı açıklama ile duyuran Selamet şu ifadeleri kullandı;

"KAMUOYUNA DUYURU

28.02.2025 tarihi itibari ile kulübümüzün menfaatleri çerçevesince, daha sağlıklı bir yönetim ve organizasyon yapılanmasının önünü açmak için gördüğüm lüzum üzerine 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü başkanlığından istifa ettiğimi paylaşmak istiyorum.

Bundan sonrası için her şeyin en iyisini ve en hayırlısını diliyorum.

Sağlıcakla kalın...

Burak Selamet

1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü Başkanı"