realme 12 Lite’ın kamera ve güçlü işlemci özellikleri öne çıkıyor.

realme 12 serisinin öne çıkan modellerinden realme 12 Lite’ın özellikleri duyuruldu. 108 MP kamerasıyla dikkat çeken model, sensör içi yakınlaştırma özelliği sayesinde uzaktaki nesnelerin fotoğrafını çekmek fırsatı sunuyor. Su sıçramalarına karşı koruyan IP54 sertifikası sayesinde ise yağmurlu havalarda bile telefon kullanılabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; 12 Lite, Snapdragon 685 6nm yonga seti ile performans sunuyor. İşlemci seti, kullanıcılarına yüksek seviyede güç ve güvenilirlik sunmak için tasarlandı. Ayrıca 12 Lite, çift stereo hoparlörlere sahip. IP54 sertifikasına sahip olan model, toz ve su sıçramalarına ve düşmelere karşı dayanıklı üretildi. Modelin dokunmatik ekranı, ıslak olması durumunda da kullanılabiliyor. Model, 256 GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Ayrıca, dahili 8GB RAM’in yanında genişletilebilir 8GB dinamik bellek ile toplamda 16GB RAM ile performans alınabiliyor.

Model, vaha güneşi rengi ve kaya siyahı renk seçenekleriyle yer alıyor. Ayrıca, SUPERVOOC teknolojisi ile 33W hızlı şarj imkanı sunan modelin, lansmana özel vade farksız 6 taksit kampanyasıyla birlikte satışa sunulduğu belirtildi.