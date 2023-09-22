Akıllı telefon üreticilerinden realme, yeni cihazını piyasa çıkardı.

Teknoloji dünyasının önde gelen akıllı telefon üreticilerinden realme, C serisinin yeni ürünü C53’ü piyasaya sürdü. realme, C serisinin şampiyonu C55’in ardından stratejik iddialarına yenilerini ekliyor; C53 ile şarj, depolama ve tasarım alanlarında segmentinin en gelişkin özelliklerini barındırıyor.

31 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj dolumu

C53, yüksek voltajlı, düşük akımlı şarj teknolojisi sayesinde segmentte ilk olan 33W SUPERVOOC şarjı ve 5000mAh’lik devasa bataryası ile yavaş şarj dönemini sonlandırmayı hedefliyor. Kullanıcıların günlük telefon deneyimini kolaylaştıran bu teknoloji sayesinde, bataryanın yarısını yaklaşık 31 dakikalık şarj ile doldurmak mümkün.

Yüksek performans ve akıllı depolama bir arada

realme C53, C serisinin en büyüğü olarak 4 GB fiziksel RAM’in yanında 4GB’a kadar dinamik RAM ve 128GB depolama alanına sahip. Buna ek olarak, C53 aynı anda 2 Nano SIM kart ve 1 MicroSD kartı destekleyerek 2 TB’a kadar depolama genişletmesi sağlıyor.

"Mini Kapsül" ile benzersiz ekran deneyimi

realme C55’ten sonra C53, Android’in "Mini Kapsül" özelliğine sahip ikinci realme akıllı telefonu olma özelliği taşıyor. Ayrıca Mini Kapsül ile Veri kullanımı ve Adım istatistikleri gibi diğer iki işlev bir arada deneyimlenebiliyor.

İnce dokunuş ve dikkat çekici tasarım

İç yapısını sürekli olarak optimize eden realme, C53’te 7,49 mm ölçüsüyle segmentinde ve C Serisi akıllı telefonlardaki en ince gövdeye ulaşıyor. C53 bu ince gövde ve dik açılı çerçevesi ile rahat ve pratik bir kavrama hissi sunuyor. ‘Güçlü Siyah’ ismiyle siyah renge sahip realme C53’ün arka yüzlerindeki parlak alan spot ışığını andırarak şampiyonluk sevincini görselleştiriyor.