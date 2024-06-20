Akıllı telefon markası realme, GT 6 Serisi’ni global lansman ile duyurdu.

realme GT 6 Serisi, global lansman ile duyuruldu. realme GT 6, 1.650.000’un üzerinde benchmark skoruyla Qualcomm’un yeni Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden destek alıyor. realme GT 6T ise, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle orta segmentte amiral gemisi deneyimini geniş kitlelere sunuyor.

GT 6 Serisi’nin özellikleri hakkında şu bilgiler verildi: "6000nit Ultra Parlak ekranıyla, doğrudan güneş ışığında bile etkili görüntüler sunuyor. Bu parlaklık, dış mekanda ekran görünürlüğünü ve oyun deneyimlerini önemli bir seviyeye taşıyor. Güç tasarruflu ekran, pil ömrünü en aza indirirken optimum performansı koruyor. HDR ve Pro-XDR teknolojileri, özellikle gerçekçi görüntüler arayan oyuncular için daha gerçekçi bir deneyim sunmak üzere renklerin ve parlaklık seviyelerinde geniş seçenekler sunarak görselleri geliştiriyor. 10.240 hassasiyet seviyesi ve adaptif parlaklık ile ekran, her türlü aydınlatma koşuluna sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor.

realme GT 6, Sony LYT-808 sensörü ile donatılmış 50MP Süper OIS Ana kamerası sayesinde düşük ışıkta bile önemli netlikte fotoğraflar çekebiliyor. 4K Dolby Vision video kaydı ve oynatma özelliğiyle sinematik deneyimler sunan bu kamera hem ön hem de arka kamerada özel performans sergiliyor. 50MP telefoto kamera, yüksek çözünürlük, 2X ve 4X yakınlaştırma seçenekleriyle sokak fotoğrafları veya portre fotoğrafları çekerken kullanışlı olan bu model; 32MP ön kamerası ise detaylı özçekimler ve görüntülü aramalar için ideal olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar, Portre Modu, Gece Modu, HDR ve Yapay Zeka Güzelleştirme gibi özelliklerle fotoğraflarını geliştirebilirler.

Yoğun kullanımda bile yüksek performans sağlamak için seride, gelişmiş bir soğutma sistemi yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, yüksek performans gerektiren oyunlar oynarken veya çoklu görevler gerçekleştirirken ısınma sorunu yaşamadan deneyimlerini sürdürebiliyorlar.

GT 6, 5500mAh batarya ile donatıldı. 120W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisi ile batarya, 10 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. Estetik açıdan da dikkat çeken realme GT 6 Serisi, ayna cam arka kapak tasarımıyla öne çıkıyor."

GT 6 Serisi’nin global lansmanı ile birlikte realme, NEXT AI Lab’ı da tanıttı. Yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasını ve kullanıcıların bu teknolojilerden maksimum fayda sağlamasını amaçlayan NEXT AI Lab; AI görüntüleme, verimlilik ve kişiselleştirme konularında yenilikçi projeler geliştiriyor.