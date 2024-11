VALORANT turnuvası Red Bull Home Ground, dünyanın en iyi takımlarını bir araya getiriyor. Türkiye Şampiyonu, Red Bull takımı FUT Esports, ön elemedeki maçlarının hepsinde namağlup şekilde bitirerek dünya finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground Dünya Finali, Red Bull takımı FUT Esports’un ön elemeleri kazanmasıyla başladı. Berlin’de düzenlenen büyük finalin ilk gününde takımlar Bo1 (best of one) formatında karşı karşıya geldiler. Dünya şampiyonluğunun en büyük favorilerinden Red Bull takımı FUT Esports, elemelerdeki ilk maçını Kore takımı olan T1’e karşı 13-7 kaybederken, diğer maçında ise Fransız takımı Karmine Corp’a karşı ezici üstünlükte 13-4 kazandı.

Büyük finalde dünyanın en iyi VALORANT takımlarından FNC, Karmine Corp, Team Heretics, G2, T1, Cloud9 gibi takımlar mücadele ediyor.

Bu sonuçların ardından FUT Esports’un karşısına bugün İspanyol takım Team Heretics çıkacak. FUT Esports, bu maçı kazanması halinde yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

FUT Esports’un yanı sıra, son ön eleme maçını dünyanın en iyi VALORANT takımlarından biri olan ve VCT 2024, Amerika Ligi’nin 2.’si G2’yi mağlup ederek finali garantilemiş oldu. G2 takımı da finale kalan 2. takım oldu.