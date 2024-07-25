Red Bull SoundClash için düzenlenen etkinlikte ünlü isimler Uzi ve Güneş, 2 Ağustos’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek büyük karşılaşmanın tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinliğin konseptini ve nasıl hazırlandıklarını paylaşan sanatçılar, performanslarının özel bir bölümünü müzikseverlere paylaştı.

2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash’in 2 Ağustos 2024’te Volkswagen Arena’da gerçekleşmeden önce Karaköy Sumahan’da tanıtım etkinliği düzenlendi. Uzi ve Güneş’in karşılaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi verdiği gece sahne performansıyla renkli görüntüler oluşturdu.

2 sanatçı 4 farklı round

Uzi ve Güneş’in belirledikleri bir şarkıyı kendi tarzlarında yorumlayacakları gecenin ikinci turunda sanatçılar kendi şarkılarını söylemeye başlayacak ve performansın yarısında rakipleri şarkıyı nakarattan devralarak kendi tarzlarıyla tamamlayacaklar. Üçüncü turda ise sanatçılar kendi şarkılarını daha önce duyulmamış bir tarzda seslendirerek izleyenlere özel bir konser deneyimi sunacak. Son turda ise her sanatçı sürpriz bir konuk davet ederek birlikte performans sergileyecek.

Yapılan açıklamaya göre; Red Bull SoundClash bu yıl, Sneaks Up sponsorluğunda gerçekleşecek ve etkinliğe İBB Kültür AŞ. destek verecek. Sanatçıların farklı konseptlerde birbirlerine meydan okudukları bu konserde, her meydan okumadan sonra performanslar alkışmetre ile puanlanacak.

“Daha önce görülmemiş bir konser deneyimi yaşanacak”

Yıllar sonra tekrar düzenlenen bu benzersiz etkinlikte yer alacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Uzi ve Güneş “Daha önce görülmemiş bir konser deneyiminde yer almak çok heyecan verici. İzleyicilerin de bu konserin bir parçası olması bizim için çok değerli, müzikseverlerle buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz. Bu heyecan dolu kapışmanın sonucunda önce müzik sonra ise dostluk kazanacak” diyerek görüşlerini paylaştılar. Red Bull SoundClash ile ilgili detaylara RedBull.com/soundclash adresinden ulaşılabiliyor.