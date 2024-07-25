ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliği ile yürütülen ve öğretmenlere dijital yetkinlikler kazandırılmasını hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuru süreci başladı. Türkiye’nin 81 ilinden ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, 8 Eylül tarihine kadar proje web sitesinden başvuru yapabiliyor.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile yürütülen Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuru süreci başladı. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler Projesi ile 2020 yılından bu yana 8 binin üzerinde öğretmene eğitim verildi. Eylül-Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek projenin yeni döneminde 1000 öğretmene daha 5 hafta boyunca kapsamlı bir eğitim verilecek. Türkiye’nin 81 ilinden ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, 8 Eylül tarihine kadar proje web sitesinden başvuru yapabiliyor. Dijital Öğretmenler projesine başvurmak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor.

Öğretmen ve öğrencilerin dijital dönüşümün bir parçası olmalarını amaçlayan proje ile öğretmenlerin dijitalleşmesi ve dijital yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Hızla gelişen teknolojinin dönüştürdüğü dünyada, proje ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sürekliliği de destekleniyor. Birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan Dijital Öğretmenler projesi ile aynı zamanda Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öğretmenlere 5 hafta boyunca kapsamlı dijital yetkinlik eğitimi

Yapılan açıklamaya göre, Dijital Öğretmenler Projesi iki fazdan oluşuyor. Projenin birinci fazı Eylül-Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birinci fazda 1000 öğretmene dijital yetkinliklerini geliştirmek için dijital vatandaşlık ve güvenlik, etkili sunum hazırlama, üreticilik ve görsel tasarım, eleştirel düşünme ve ölçme değerlendirme modüllerinden oluşan 5 haftalık çevrim içi bir eğitim verilecek. Eğitimlerde proje süresince öğrenilecek uygulamalara yönelik yapay zekâ araçları tanıtılacak. Birinci faz eğitimlerini tamamlayan 1000 öğretmenin arasından başarı sırasına göre seçilecek 100 öğretmene ikinci faz eğitimleri verilecek. Bu fazda eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları yapılacak.

Tüm illerden MEB’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri, 8 Eylül 2024 tarihine kadar proje web sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirilebiliyor. Başvurunun dijitalogretmenler.com adresinden yapıldığı açıkladı.