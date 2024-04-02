Beylikdüzü’nde havada defalarca takla atan otomobilden yara almadan kurtulan şahısların, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Hürriyet Bulvarı’nda oldu. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüje çarpıp takla atmaya başladı. Takla atan otomobil, ters yöne uçup, başka bir araca çarptı. Kaza sonucu her iki araçta da hasar meydana gelirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.