Kocaeli’nin Körfez ilçesinde refüje çarpıp yan yatan otomobilin, yan yola yuvarlanmasını bariyer engelledi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Güney Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü idaresindeki 16 LSK 52 plakalı Fiat marka otomobil, refüje çarptıktan sonra yan yattı. Yol kenarındaki bariyer otomobilin yuvarlanmasını engelledi. Kazayı gören ve yardıma koşan vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

Kazalı otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı.