ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş, petrol fiyatlarını vurdu. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün varil fiyatı 93 dolara kadar çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor.

EŞEL MOBİL SİSTEM DEVREDE

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.

AKARYAKITTA FİYAT SÜREKLİ ARTIYOR

Eşel mobil sisteminin uygulanmasına rağmen akaryakıt fiyatlarındaki artış devam etti. 5 Mart’ta motorinin litre fiyatına 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş ve otogaza 16 kuruş zam yapılmıştı. 7 Mart’ta ise benzin 55 kuruş, motorin ise 1 lira 14 kuruş daha zamlanmıştı.

BENZİN VE MOTORİNE BİR ZAM DAHA!

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bir zam daha geliyor. Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış olacak.

MOTORİN 70 LİRAYA KOŞUYOR

Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 68 lirayı aşacak. Türkiye'nin en pahalı akaryakıtının satıldığı Hakkari'de benzin 62 lira 86 kuruşa, motorinin litresi ise 68 lira 6 kuruşa yükselecek.