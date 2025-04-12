Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Seka Sanat İhtisas Merkezi, önemli bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda uygulamalı resim sanatçısı Mağfirat Eraslan ve öğrencilerinin bilimsel bitki illüstrasyon eserlerinden oluşan "Doğa-Renk-Fırça" adlı sergi açıldı. Sanatseverler, doğadan ilham alınarak hazırlanan sergide, sanat ve doğanın muhteşem uyumuna tanıklık etme imkanı buldu. Sulu boya, kuruboya, karakalem kullanılarak farklı tekniklerle yapılan 128 eserin olduğu sergi, yarına kadar 09-00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Hiçbir rengin, vicdan sahibi hiçbir göze parlak görünemeyeceği ağır bir hüznün içerisindeyiz"

Fırçaların doğayla buluştuğu, renklerin ahenkle dans ettiği sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Ayşenur Kapusuz ile vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında ilk konuşmayı Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Ayşenur Kapusuz yaptı. Gazze’de yaşanan insanlık dramına değinen Kapusuz, "Hiçbir rengin, vicdan sahibi hiçbir göze parlak görünemeyeceği ağır bir hüznün içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Gazze’deki katliamın son bulması, oradaki çocuklarımızın dumansız bir gökyüzünün maviliği altında rengârenk çiçeklerin mis kokuları arasında koşarak oynayacakları güne en kısa zamanda kavuşması için dua ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bir çiçeğin, bitkinin bedene şifası olduğu gibi ruha da şifası olduğunu düşünüyorum"

Öğrencileriyle birlikte sergiyi hazırlayan uygulamalı resim sanatçısı Mağfirat Eraslan "Yola 30’dan fazla öğrencimizle çıktık. 5 seneyi aşkın bir süre keyifle çalıştık ve eserlerimizi ortaya koyduk. Bir çiçeğin, bitkinin bedene şifası olduğu gibi ruha da şifası olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından konukların katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi. Sanatçı Mağfirat Eraslan sergiyi gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Prof. Dr. Figen Büyükakın’a eserler ve kullanılan tekniklerle ilgili bilgi verdi.