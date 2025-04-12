Başkan Aydın, bir yıl boyunca yapılan çalışmaların detaylarını aktarırken, önümüzdeki döneme dair hedeflerini de basın mensuplarıyla paylaştı.

OSMANGAZİ’DE KAÇAK YAPIYA İZİN YOK

Kaçak yapı konusunda taviz vermediklerini belirten Başkan Aydın, vatandaşlara seslenerek, “Burası deprem bölgesi, her kaçak bina hiçbir mühendislik hizmeti almadığı için bir mezar olabilir. Bu konuda tavizsiz çalışıyoruz.” dedi.

BELEDİYE HARCAMALARI YÜZDE 61 AZALDI

Osmangazi Belediyesinin bütçesine değinen Başkan Aydın, tasarruf tedbirleri kapsamında Belediyenin toplam harcamasının yüzde 61 azaldığını açıkladı.

OSMANGAZİ’DE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HANGİ PROJELER OLACAK?

Başkan Aydın, önümüzdeki dönemde yapmayı hedefledikleri projeleri de paylaştı.

Afet Koordinasyon Merkezi yapmayı hedeflediklerini açıklayan Başkan Aydın, projenin afet acil yardım konteynırı ve müdahale istasyonu gibi unsurları içerdiğini söyledi.

Tarihi İpek Yolu Aks’ında birçok projeleri olduğunu da açıklayan Başkan Aydın, Arkeopark Projesi yapılacağını, Turgutlu Yılmaz İpek Fabrikası'nı ise kültür sanat ve etkinlik alanı olarak hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

OSMANGAZİ’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Başkan Aydın, kentsel dönüşümle ilgili 5-6 bölgede çalışmaların devam ettiğini açıkladı.