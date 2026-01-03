Adis Elektrik, Nilüfer ve Orhaneli ilçelerinde kurulması planlanan depolamalı rüzgâr enerji santrali projesi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. 2 milyar 170 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek proje için "ÇED Olumlu" kararı verildi.

Proje çerçevesinde ormanlık ve tarım alanlarına toplam 17 rüzgâr türbini yerleştirilecek. Yaklaşık 38 metre uzunluğa sahip türbin kanatları tırlar aracılığıyla sahaya ulaştırılacak; bu nakliye süreci için ormanlık alanlarda yeni yollar oluşturulacak.