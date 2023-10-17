Bursa dahil 5 ilde raylı sistem projelerine dair bazı yatırımları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hayata geçirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, “Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı”, “Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması”, “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı”, “Trabzon Raylı Sistem Hattı”, “Samsun Raylı Sistem Hatları Araç Alımı” işlerini devraldı.

BAKANLIK DEVREDE

Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını kendi imkanları ile hayata geçirirken, yeni raylı sistem yatırımları için Ulaştırma Bakanlığı devreye girdi. Bursa Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı, Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Bu arada, Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi kampüsünde sonlanan batı hattını ‘öğrenci yerleşiminin yoğun olduğu’ Görükle’ye uzatma projesine de Bakanlık destek verdi.