Kahvaltının ardından açıklama yapan AK Parti İnegöl Belediye Başkan Aday Adayı Rıdvan Kocaağa:

Yaklaşık 4,5 yıldır İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyeliği görevlerini icra etmekteydim.

6 Eylül 2023 tarihinde başta AK Parti İlçe başkanımız olmak üzere Değerli Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız ile yaptığım istişareler sonucunda İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmak için müsaadelerini istedim. AK Partinin bir neferi olarak davamızın bizlere emanet ettiği görevlerle birlikte İnegöl Belediye Meclis Üyeliği görevim halen devam etmektedir.

Partimizin bizlere tevdi edeceği her türlü göreve her zaman adanmışlık ve aşkla hizmet edeceğimi belirtmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Yönetimler ve Mahalli idareler seçimleri için Belediye Başkan aday adaylığı ve Meclis üyeliği aday adaylığı süreçleri partimiz açısından 9.11.2023 tarihi itibari ile başlamış bulunmaktadır. Ben de Rıdvan Kocaağa olarak parti büyüklerimizle yaptığım istişareler neticesinde bugün İnegöl Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığımıza başvurumu yapmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi AK Parti de kişisel hırslar yoktur, İnegöl Belediye Başkanlığı aday adayları arasından partimiz kimi uygun görürse, 31 Mart 2024 tarihine kadar hep birlikte canla başla çalışarak, partimizin şehrimizde en yüksek oyu alması ve tekraren AK kadroların şehrimizi yönetmesi için tüm gayretlerimizi göstereceğiz. Ülkemiz ve milletimizin geleceği için başlayan bu sürecin Siz değerli Hemşehrilerimize, İnegöl’ümüze Bursa’mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyor, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimlerinde İnegöl’ümüzde hizmet bayrağını daha yükseklere taşımak ve yılların tecrübesini yine yine gölümüzün hizmetine sunmak gayesi ne belediye başkan aday adaylığını başvurumu yapmış bulunmaktayım. Kıymetli hemşerilerimiz inşallah bu başvurumuzun hemşehrimize hem ülkemize hem de bizlere hayırlar getirmesini diliyorum. Sizlerin dualarını bekler güne gördüğümüze hizmet yolunda her daim gücümüze güç katacak dileklerinizi görüşlerinize önerilerinizi taleplerinize ve dualarınızla ihtiyacım olduğunu şimdiden bildirir hepinize çok teşekkürlerimi sunarım .Çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri mahcup etmesin. Bizler seferden, İyi olanı inşa etmekten, Hakkı yerine getirmekten, Kalbimizle güzel işlere vesile olmaktan sorumluyuz. Sefere giden bu yolda da güzel rotalar oluşturulduğuna inanmaktayız. Ve bizler daima istikametten sorumluyuz. Mevzularımız ise bu yolda ki mevzilerimizi belirleyecektir. Bunun yanı sıra biliyoruz ki bahsini ettiğimiz yol oldukça uzun lâkin bizler yolu kısaltmaktan yahut geri dönmekten değil daima ayaklarımızdan feragat eden taraf olacağız ve sonunda da kazanan taraf Rıdvan Kocaağa değil İnegöl olacak.