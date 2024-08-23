Dağcı ve ultra maratoncu Rıdvan Şükür’e Kayak Federasyonu il temsilcisi olarak atama yazısı Kocaeli Gençlik ve Spor İl Spor Müdürü Gökhan Yavaşer tarafından verildi.KOCAELİ (İGFA) - Rıdvan Şükür, Kayak Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi olarak atandı.

Birçok spor dalında aktif olarak spor yapan ve birçok dalda antrenörlük belgesine sahip olan Rıdvan Şükür’e Kayak Federasyonu tarafından il temsilciliği görevi verildi.

Rıdvan Şükür’e Kocaeli il spor müdürlüğünde görevlendirme yazısını İl Spor Müdürü tarafından takdim edilirken, başarılar dilendi. Kayak federasyonu yazısını kendisine veren İl Spor Müdürü'ne teşekkür eden Şükür, görev dolayısıyla mutluluğunu ifade etti.