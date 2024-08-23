Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde, stajını tamamlayan 111 öğrenci için sertifika töreni düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde yaz dönemi staj programını tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Çeşitli dairelerde staj sürelerini tamamlayan 111 öğrenci, staj bitirme belgelerini aldı.

Öğrencilere, belgelerini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek verdi.

Başkan Zeyrek, törende yaptığı konuşmasında, staj dönemlerini, hayata başlamamızda en önemli adım olarak gördüğünü söyledi.

"Staj döneminiz burada sona ermiş olabilir ama belediye ile ilişkileriniz ve burada kazandıklarınız size bir ömür boyu rehberlik edecektir" diyen Başkan Zeyrek, "Ben öncelikle Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne emek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Burası ile bağınız asla kopmasın. Her zaman için sizin burada bir eviniz var. Gerek başkan olarak gerek ağabey olarak bir Ferdi ağabeyiniz var. Hayatınız boyunca da her zaman ulaşabileceğiniz belediye var. Burada edindiğiniz tecrübeleri, bundan sonraki okul hayatınızda lütfen anlatın. Diğer staj yapan arkadaşlarınızla onların neler paylaştığını muhakkak görüşün. Çünkü bilgi paylaştıkça büyüyor ve çoğalıyor. Sizlerin eğitiminde sizlere dokunan, sizleri geliştiren arkadaşlarımız olmuştur. Bu yılı böyle kapattık, önümüzdeki yılda sizlere ve yeni arkadaşlarımıza Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kapıları sizlere sonuna kadar açık olacak. Ben sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Birliğimiz daim olsun. Burada edindiğiniz tecrübeleriniz sizlere destek olmasını istiyorum” diye konuştu.

Başkan Zeyrek, yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere staj belgelerini verdi. Öğrencileri tebrik eden Başkan Zeyrek, hayırlı olsun dileklerini iletti.