Birlik ve Büyüme Vurgusu

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu devrin İnegöl Mobilya sanayisinin ABD’ye ihracatındaki sinerjiyi artıracağını ve sektördeki tüm paydaşların gücünü birleştireceğini belirtti. Uğurdağ, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ihracatımızı geliştirmek için büyük bir vizyonla Tafex'i kurduk. Geldiğimiz noktada, mobilya alanındaki operasyonlarımızın sektörün en güçlü kuruluşu olan Modef tarafından yönetilmesinin çok daha faydalı olacağına karar verdik. Bu devirle birlikte, İnegöl mobilyasının global pazarlardaki payını artırmak için daha koordineli ve daha güçlü bir şekilde çalışacağız, diğer sektörlerimizle alakalı hizmetler odamız bünyesinde verilmeye devem edecek" dedi.

Teşekkür ve Yeni Hedefler

Başkan Uğurdağ, Tafex'in kuruluşundan bu yana verdiğihizmetler için eski Tafex Müdürü Ali Cengiz Gültekin'e de teşekkür etti. "Ali Cengiz Gültekin kardeşimiz, Tafex'in kuruluş işlemlerini tamamlayarak İnegöl ihracatına önemli katkılarda bulunacak operasyonumuzun ilk tohumlarını attı ve sürecin başlamasında görev aldı. Kendilerine bu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum," diye ekledi.

Bu stratejik hamlenin ardından, İnegöl mobilyasının Modef'in uluslararası fuar ve organizasyon tecrübesiyle daha da büyümesi hedefleniyor. İTSO ve Modef'in ortaklaşa belirleyeceği yeni yol haritası ile İnegöl'ün ihracat hedefleri genişletilerek, global pazarlarda daha etkin bir rol oynaması amaçlanıyor