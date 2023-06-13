Aşık Veysel’in ölümünün 50. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Rize Belediyesi ve Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi (FNE BİLSEM) tarafından “Veysel’i Bilsem” adlı Aşık Veysel’i anma etkinliği düzenlendi.RİZE (İGFA) - Rize’de Âşık Veysel’i anma etkinliği düzenlendi

Kurulan stantlarda FNE Bilsem tarafından Dinamik Setleriyle Parkur, Tohum Topu, Hafıza Oyunu, Mevlana Çarkı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Karakalem Portre ve koro-solo şiir ve türkü dinletileri etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ömer Halaç İşitme Engelliler Ortaokulu tarafından Braille Alfabesi İle Türkülerimiz ve Empati Parkuru etkinlikleri, Rize Belediyesi Kadın Kültür Merkezi tarafından Rize Bezi Tanıtımı ve Ata Tohumu ve Geri Dönüşüm Atölyesi standı, Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından Birlikte Varız standı, Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Varlık Sevgisi standı, Rize Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ise Osman Efendioğlu ve Mehmet Güney’in sahne alımıyla atma türküler seslendirildi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin etkinliğe katılarak kurulan stantları ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Kemal Genç’ten etkinlikler hakkında bilgiler alan Başkan Metin, etkinliklerini sergileyen öğrencilerle sohbet etti.

Program şiirler, türküler ve stantlarda sergilenen etkinliklerle vatandaşların katımıyla devam etti.