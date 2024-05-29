Küçükçekmece’de kanalizasyonun rögar giderine sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde dün akşam rögar giderinden kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, iki yavru kedinin rögar giderinde sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, minik kedileri zarar vermeden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyeciler, uzun uğraşlar sonucu aparatla kedileri sıkıştığı yerden çıkardı. Bir aile çıkarılan yavruları annesiyle birlikte alarak beslerken, yavru kedilerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.