Yayıncı: PlaywithTür: MMORPGÇıkış Tarihi:PvP: Düellolar / MOBA / Lonca SavaşlarıArtıları: + PvP’ye güçlü vurgu. + MOBA / RTS öğelerini birleştiren benzersiz PvP modu. + Geliştiriciler Rohan: Blood Feud’dan mekanik ve grafikleri iyileştirmeye odaklandı.Eksileri: -Batı sürüm seti yok. -Sınırlı bilgi mevcut.

Rohan 2’ye Genel Bakış

Rohan 2: Legacy of Steel ilk olarak 2012’de orijinal Rohan: Blood Feud’un devamı olarak duyuruldu. 2015 yazında Tayvan’da bir alfa lansmanı duyuruldu. özellikleri. Şimdiye kadar çok az şey duyurulmuş olsa da, oyun orijinaliyle aynı yoğun PvP odağına sahip olacak. En ilginç yeni özellik arasında, MOBA ve RTS öğelerini birleştiren hızlı tempolu bir PvP modu var. Oyuncular, birden fazla birliği kontrol edebilecek ve düşman hizip üyelerini yenmek için müttefiklerle çalışabilecek.

Rohan 2 Temel Özellikleri:

Tanıdık IP – aynı Rohan: Blood Feud’un tadını çıkarın, ancak yeni karakterlerle yeni bir ortamda.Eşsiz PvP Oyun Modu – Rohan 2, strateji ve MOBA oyun öğelerini birleştiren hızlı tempolu bir PvP modu vaat ediyor.Grafik ve Arayüz Güncellemeleri – orijinal Rohan: Blood Feud’a (2008’de piyasaya sürüldü) göre grafikler, arayüz ve özelliklerde büyük iyileştirmeler sunar.Zorlu PvP Oynanışı – orijinali gibi Rohan 2, PvP savaşına odaklanacak. Oyuncular özel savaş alanlarında veya açık dünya ortamında savaşabilecekler.