Neyse ki, Sackboy: A Big Adventure, hem yeni gelenler hem de eski oyuncular için biraz tanıdık gelen ancak nihayetinde yine de eğlenceli olan yeni bir pakette öncüllerinden bazı unsurları ödünç alan eğlenceli bir başlangıç oyunudur.

LittleBigPlanet’in aksine, Sackboy: A Big Adventure, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten ziyade geliştiriciler tarafından küratörlüğünü yapılan, daha çok hikaye odaklı bir deneyimdir. Yaratıcı kaşıntısını kaşımak isteyenler, çuvaldaki kişilerini, hem tam setler hem de seviyelerin etrafına dağılmış olarak bulunabilecek ayrı parçalar gibi çeşitli kostümlerle süsleyebilirler.

Daha önce de belirtildiği gibi, Sackboy: A Big Adventure, oyun her birinde bir düzineden fazla seviye bulunan beş ayrı temalı dünyaya bölünmüş, geleneksel bir platform deneyimidir. Her bir dünyadaki yaklaşık on veya seviye, sonuna kadar tipik koşunuzdur, geri kalanı ise bonus aşamaları olarak ayrılmıştır ve yalnızca oyunun geri kalanından işleri renklendiren kooperatif zorluk seviyeleri.

LittleBigPlanet’in aksine, Sackboy: A Big Adventure’daki seviyeler tamamen 3B’dir ve bir 2.D uçağa sınırlandırılmamıştır, bu da onu bir Mario oyunu veya Media Molecule’un Tearaway Vita ve PlayStation 4 unvanı gibi bir şeye daha da yaklaştırır. Sanat ve işten ilham alan dünyası gibi, A Big Adventure, görünüşte diğer platform oyunlarında bulunan en iyi unsurları ödünç alır ve bir araya getirir ve tamamen orijinal hissetmese de, türün hayranları için iyi bir zaman sunan bir şey yaratır.

Sackboy: A Big Adventure, genç izleyicileri veya belki de orijinal LBP ile büyüyen ve şimdi kendi çocukları olanları memnun edecek, çünkü Big Adventure, oyunun bütününe nüfuz eden çocuk dostu çizgi film benzeri bir cazibe yayıyor. Smuckers’ın Uncrustables çocuk onaylı atıştırmalık markasından ilham almış gibi görünen başlığın kendisinden Sackboy’un yeni keşfedilen çocuksu sesine kadar. Sackboy: A Big Adventure, çocuklar için eğlenceli bir oyun olmasını sağlayan tüm kutuları yeterince kontrol eder.

Oyunun yetersiz kaldığı bir alan, ses oyunculuğu ya da daha doğrusu eksikliği ile ilgili. Bazı diyaloglar gerçekten dile getiriliyor, ancak oyunun büyük çoğunluğu için, özellikle dünyalar arasında, başlıkta herhangi bir ses yok. Anlamsız sözlere veya uydurulmuş bir dile güvenmek, sesin olmaması başka bir yüksek kaliteli deneyimi tamamen ucuzlattığı için memnuniyetle karşılanırdı.

Sackboy: A Big Adventure’daki hikaye, Sackboy’u, arkadaşlarını Topsy Turver adlı bir şeyi kullanarak Craftworld’ü kendi gerçekliğin çarpık versiyonuna dönüştürmeyi amaçlayan şeytani Vex’ten kurtarmakla görevlendirilmiş cesur bir örgü savaşçı olarak konumlandırıyor. Özünde, Sackboy: A Big Adventure, daha genç izleyicileri eğlendirirken, olayları sonuna kadar görmek için yeterince güç vermesi gereken basit ama ilgi çekici bir hikayeye sahip bir çocuk oyunudur.

Grafiksel olarak, Sackboy: A Big Adventure, Craftworld’de bulunan her nesne ve malzemenin, birinin zanaat setinden kopmuş gibi görünen gerçekçi bir dokuya sahip olduğu bölüme bakıyor. Ek olarak, oyunun PlayStation 5 sürümü, yeni Dualsense denetleyicisinin dahil edilmesi sayesinde, Sackboy: A Big Adventure’daki her yüzey üzerinde yürürken benzersiz bir his ve sese sahip olduğundan gerçekçi bir yer hissi yaratır. Dualsense denetleyicinin dokunsal geri bildirimi ve yerleşik mikrofon aracılığıyla hissedilir.

Deneyim için zorunlu olmasa da, PlayStation 5’in Dualsense kontrolörü, Sackboy: A Big Adventure’ın yeni nesil versiyonunu haklı çıkarmaktan daha fazlasını yapıyor. Son olarak, toplama oyunlarını sevenler, oyunun PlayStation 5 sürümünü beğenecekler, çünkü etkinlik kartlarının dahil edilmesi izlemeyi organize etmeye ve gözden kaçabilir hale getirmeye yardımcı oluyor. koleksiyonlar sezgisel ve kolay hissedilir.

İpliğinin sonunda, Sackboy: A Big Adventure, LittleBigPlanet yerine Yoshi’s Crafted World gibi bir şeyle aynı kumaştan kesilmiş gibi hissettiren, zanaattan ilham alan bir dünyada eğlenceli bir boğuşma, ancak bu bir kötü bir şey, özellikle geleneksel bir platform deneyimi arayanlar için. Sackboy: A Big Adventure, yaşına bakılmaksızın herkesin keyif alabileceği içerik açısından zengin bir platform oyunudur ve PlayStation 5 lansman serisine layık bir eklentidir.