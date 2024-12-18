Rojin, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, ertesi gün Van Gölü sahilinde eşyaları bulunmuştu. Arama çalışmaları sonucunda, kaybolmasından 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü’nün Molla Kasım Köyü Sahili’nde bulunmuştu.

Adli Tıp raporunda, Rojin’in kesin ölüm nedeni "boğulma" olarak belirlendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda hazırlanan ek raporda şu ifadelere yer verildi:

“Adli dosyada yer alan bilgiler, cesedin bulunduğu yer ve bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları, otopside tespit edilen bulgular ve ilgili fotoğraflar birlikte değerlendirildiğinde, kişinin ölümünün kaybolduğu 27 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşmiş olabileceği ve bu süre boyunca suda kalmış olabileceği kanaatine oy birliği ile varılmıştır.”

Adli Tıp Başkanlığı 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, darp, cebir, zehirlenme, cinsel saldırı ya da travmatik bir olaya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı; ölümün kesin nedeninin boğulma olduğu ifade edildi.