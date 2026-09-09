İstanbul Beyoğlu'nda sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle Şenol Karataş'ın evine giden 42 yaşındaki Berat Topay, uygulanan masaj ve hacamat sırasında boynunun kütletilmesinin ardından fenalaştı.

Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Topay, kardeşi Sinan Topay ile birlikte yaklaşık 4-5 yıldır tanıdığı Karataş'ın evine gitti.

Karataş'ın boyun bölgesinden tutup çekme işlemi uygulamasının ardından kendisini kötü hissettiğini söyleyen Topay, kısa süre sonra bilincini kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topay'ı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede kalbinin durduğu belirlenen Topay, müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülerek entübe edildi ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Neden fenalaştığını ben de bilmiyorum"

Sabah'tan Atakan Irmak ve Ali Rıza Akbulut'un haberine göre olayın ardından gözaltına alınan Şenol Karataş ise ifadesinde yaklaşık 5-6 yıldır hacamat ve masaj yaptığını, masörlük kurs belgesinin bulunduğunu öne sürdü.

Karataş, şunları anlattı:

"Berat, boyun ve sırt bölgesinde ağrıları olduğunu söyleyerek benden yardımcı olmamı istedi. Ben de bunun üzerine Berat'a yardımcı olmak amacıyla masaj ve hacamat tedavisi uygulamaya başladım. Yaklaşık 5 dakika boyunca masaj uyguladıktan sonra, Berat'ın boyun kısmından tutup çekme işlemi yaptım. Bu hareketin hemen ardından Berat kendisini kötü hissettiğini belirtti. Bunun üzerine Sinan ile birlikte Berat'ı düz bir yere alarak sırt üstü yatırdık.

Yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra Berat, durumunun daha da kötüleştiğini söyledi ve yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladı. Bu yaşanan olayda kesinlikle kasti bir durumum veya zarar verme amacım yoktur; Berat'ın neden fenalaştığını ben de bilmemekteyim."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Karataş, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.