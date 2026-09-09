Edinilen bilgiye göre olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi’nde yaşandı. E.Ç., evinde bulunan el çantasının çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine haber verdi.

Çantadan altın ve para çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin E.Ç.’nin oğlu S.M.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelinin annesine ait çantadan 1 adet kalın altın bilezik, 1 adet beşibiryerde altın zincir, 1 adet Osmanlı tuğralı altın, 4 adet çeyrek altın ve 20 bin TL nakit para aldığı tespit edildi.

Oğlundan şikayetçi olan E.Ç.’nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak ve çalınan ziynet eşyaları ile parayı ele geçirmek için çalışma başlattı.