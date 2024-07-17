Elber İnşaat merkez ofisinde düzenlenen imza törenine Roma Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aruk, Elber İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bedel ve firma yetkilileri katıldılar.

120 AYA KADAR VADE İMKANI SUNULACAK

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Elber İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bedel, şunları söyledi:

“İnşaat sektöründe artan maliyetler doğrultusunda ve banka kredi faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle genel piyasada yaşanan durgunluk sebebiyle biz Elber İnşaat olarak gerekli çalışmaları yapıp özel bir banka ile anlaşıp bizim müşterilerimize özel faiz oranıyla 120 aya kadar vade imkanı sunulacaktır. Şehrimiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum.”

TAPU MASRAFLARINI ROMA GAYRİMENKUL KARŞILAYACAK

Roma Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aruk ise “Uzun zamandır hazırlıklarını yaptığımız bu eşsiz projeyi bugün hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anlaşmanın şehrimize ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu stratejik anlaşma kapsamında %1.99 faiz oranı ile 120 aya kadar vade imkanı sunulup, satın alınan her mülkün tapu masraflarını Roma Gayrimenkul olarak biz karşılayacağız. Elber İnşaat ile yapmış olduğumuz anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.