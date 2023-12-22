Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'daydı, gittiği bir restoranda 85 bin TL hesap ödedi, 175 bin TL ise çalışanlara bahşiş bıraktı.

"DÜKKANI KAPATIRIM"

Rus milyarder Roman Abramoviç, İstanbul'da arkadaşlarıyla birlikte bir restorana gitti. Yemek yedikten sonra hesabı öderken bıraktığı bahşişle gündem oldu. Abramoviç, Anadolu Hisarı'ndaki bir restorana geldi. Yemek yiyen Abramoviç 85 bin TL hesap ödedi. Abramoviç çalışanlara ise 175 bin TL bahşiş bıraktı.

Gündem olan bahşiş miktarıyla ilgili vatandaşlar farklı yorumlarda bulundu. Bir vatandaş, 'Dükkanı kapatırım' derken bir başka vatandaş ise 'Böyle bir para nedir, bir sene yatarım' dedi.