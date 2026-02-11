Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli 2 doktor, hastalardan rüşvet talep etme suçu iddiasıyla dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Rüşvet alan doktorlar adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, G.Ö. ve C.G. isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi.

Şüpheli doktorlar sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edilerek, savcılık işlemlerinin sürdüğü belirlendi.