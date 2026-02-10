İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi kapsamında düzenlenen İstanbul Valiliği Kadıköy Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda gerçekleştirilen fuarın açılış programına İstanbul Valisi Davut Gül, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projesi kapsamında eğitim alan Kazım İşmen Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik konseriyle başladı. Sadece öğrencilerin değil, tüm İstanbulluların kitaba erişimini artırmayı amaçlayan proje çerçevesinde 39 ilçede kitap fuarlarının düzenlendiği aktarılan programda, 120'den fazla yayınevinin yer aldığı, 20'den fazla yazar ve söyleşinin okurla buluştuğu, günlük 20 binin üzerinde ziyaretçi kapasitesi dikkat çekti. 7-15 Şubat 2026 tarihleri arasında sürecek olan fuarın onur konuğu ise Prof. Dr. İskender Pala oldu. Fuar boyunca imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklerle okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

'Yazarlarla okuyucuları buluşturmak istiyoruz'

Açılışta açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Kadıköy Kitap Fuarı'ndayız. İstanbul Valiliği olarak bütün ilçelerimizde kitap fuarı düzenleyeceğiz. Burada aslında yapmak istediğimiz şey şu. Yazarlarla okuyucuları buluşturmak. Biliyorsunuz ben okuyorum, İstanbul okuyor, kitap okuma projemizle özellikle akşamları yirmi bir, yirmi bir otuz arasında ailecek kitap okunuyor. Dolayısıyla da istiyoruz ki aileler çocuklarının elinde tutarak en yakın yerde kitap fuarlarını gezsinler, yazarları, kitaplarla buluşturalım, okuyucularla buluşturalım. Burada da öğrencilerimizin bu sevincini görünce aslında yaptığımız için ne kadar kıymetli olduğunu da bir kez daha anlamış olduk. Emeği geçen İKOP'tan sorumlu vali yardımcımızdan, milli eğitim müdürümüzden bu işleri organize ederken bize finansal anlamda destek sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza, Gençlik Spor Bakanlığımıza bizleri her konuda destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hemşerilerimizin ilgisi arttıkça bunların hem ölçeği daha büyüyecek, hem sayısı daha büyüyecek. Burada da hemşerilerinizden özellikle Ramazan ayında Kadıköy Kitap Fuarı'nın açık olması talebi geldi. Muhtemelen Ramazan ayı boyunca da burayı açık tutacağız' ifadelerini kullandı.

İskender Pala'nın yoğun programına rağmen açılışa katılmasından ötürü teşekkürlerini sunan Vali Gül, ' İskender Hoca çok yoğun, yaptığı birkaç tane farklı iş var. Dolayısıyla da vakit bulup okuyucularla buluşması hem fuarımıza hem de buradaki okuyuculara ayrı bir moral motivasyon sağlattı. İskender Hocamız da diğer hocalarımız da sağ olsunlar. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadılar, geldiler. Aslında İstanbul'un da böyle bir güzelliği var. Davet ettiğimizde birinci gün gelmese ikinci gün, üçüncü gün, beşinci gün mutlaka okuyucularla buluşuyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederim' şeklinde konuştu.

'Çalışkanlık, gülümsemek, iyilik severlik gibi hasletler insanın hamurunda, kendinde var edilmiş'

Fuar alanında söyleyişi gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala, 'Kitap fuarındayız, kitapların arasındayız. Dolayısıyla sizlerle kitap sohbeti yapmak içimden geçer. Kitapla ilgili konuşalım, bütün kitapların üstünde ki kitaba saygı diye konuşalım ve kitabın içerisinden kendimize, hayallerimize, ideallerimize, ülkülerimize yol bulacak günleri temenni edelim. Ben zannediyorum ki Allah-u Teala insanı yaratırken, ona bir takım bilgisayar programı yükler gibi yüklemeler yapmış. O yüklemelerin içerisinde daima iyi, güzel, erdem olan kısımlar insanın tabiatını oluşturmuş. Çalışkanlık, gülümsemek, iyilik severlik gibi hasletler insanın hamurunda, kendinde var edilmiş. Bunların aksini yaptığı zaman veyahut dışına çıktığı zaman, rahatsızlık başlamış. Çalışkanlığı bırakıp tembel olmaya başladığımızda, gülümsemeyi bırakıp kaş çatmaya başladığımızda, iyiliği bırakıp kötülükle uğraşmaya başladığımızda önce kendimize sonra çevremize zarar verir konuma gelmişiz' dedi.