Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler Atölyesi'nde tecrübelerini paylaştı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler Atölyesi' programında, Mehmet Ergün Turan gençlerle bir araya geldi. 'Yerel Siyasette Ahlak, Sadakat ve Kriz Yönetimi' başlığı altında gerçekleştirilen programda Turan, yerel yönetim anlayışının temel ilkelerini, sahada edindiği tecrübeleri ve kriz süreçlerinde izlenen yönetim modellerini katılımcılarla paylaştı.

Yerel yönetimlerin vatandaşla en yakın temasın kurulduğu alan olduğuna dikkat çeken Turan, belediyecilikte ahlaki duruşun, güven inşasının ve kamu sorumluluğunun belirleyici rol oynadığını belirtti. Kriz anlarında hızlı ve etkin karar alabilmenin, sahayı doğru okumanın ve güçlü iletişim kurmanın önemine vurgu yapan Turan, yerel siyasetin istikrar ve güven üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlerin siyaset sahnesindeki rolüne de değinen Turan, yerelde güçlü, sahada kararlı ve gönüllerde karşılığı olan bir siyaset anlayışının gençlerin enerjisi ve heyecanıyla daha da güçleneceğini söyledi. Türkiye'nin yarınlarının genç kadrolarla birlikte inşa edileceğini dile getiren Turan, gençlerin sürece aktif katılımının önemine işaret etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Katılımcılar, yerel yönetim süreçlerine ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Turan'a yöneltme imkânı buldu.