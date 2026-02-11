Artvin'de düzenlenen 29. Uluslararası Veliköy Kar Üstü Karakucak Güreşlerinde Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları Can Osman Sarı ve Recep köse birinci olarak altın madalya kazandı. Genç sporcular Sultangazi'ye büyük gurur yaşattı.

Avrupa Spor Şehri Sultangazi, sporda aldığı başarılara her geçen yün yenisini ekliyor. İlçeden geleceğin yıldızlarının çıkması için hummalı bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, güreşte de aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, Artvin'de düzenlenen 29. Uluslararası Veliköy Kar Üstü Karakucak Güreşlerine damgasını vurdu. 80 kilogramda Can Osman Sarı, 65 kilogramda Recep Köse birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı. Pehlivanlar ailelerine ve eğitmenlerine büyük sevinç yaşattı.

Sporda Sultanşehir

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Sultangazi artık Avrupa Spor Şehri Gerçekten bu ünvanın hakkını aldığımız madalyalarla veriyoruz. Sultangazimizi böyle güzel yarışmalarla duyurmak gerçekten mutluluk verici. Sporcularımıza ve tabi ki onları yetiştiren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübümüzün kıymetli hocalarına teşekkür ediyorum. Daha güzel başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Bizler sporla anılır bir şehir için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.