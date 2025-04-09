Operasyon Rusya’da "borudan çıkan askerler" efsanesi haline gelirken, Kursk bölgesindeki zafer savaşta tarihi bir dönüm noktası oldu.

Rusya'nın Ukrayna tarafından büyük ölçüde ele geçirilen Kursk bölgesini geri alabilmek için gerçekleştirdiği gizli operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Bu operasyonun tarihe geçecek kadar sıra dışı bir yöntemi vardı. Rus özel kuvvetlerini bağlı yaklaşık 800 asker, düşman mevzilerine sızmak için 15 kilometre boyunca uzanan zifiri karanlık bir doğalgaz boru hattında tam iki gün boyunca sürünerek ilerledi.

Rusya tarafından “Potok Operasyonu” adı verilen bu plan, büyük bir sürpriz saldırı şeklinde gerçekleştirildi. Ukraynalı askerler, bu gizli saldırıya karşı hiçbir önlem alamazken, Rus kuvvetlerinin zifiri karanlık boru hattından ortaya çıkması tamamen beklenmedikti.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Rus askerleri Suca şehrine sızmak için doğalgaz boru hattında iki gün boyunca sürünerek ilerlediler. Bu sırada yüzlerce Rus askeri, boru hattından çıkarak, Suca'nın kuzeyindeki Ukrayna mevzilerine saldırdı ve karşı koyan Ukrayna birliklerini püskürttü. Rus askerlerinin, "kirli ve bitkin" bir şekilde, "şeytanlar gibi" görünerek ortaya çıkmaları saldırıyı daha da şok edici kıldı.

Bu operasyon Rusya’da adeta efsaneleşti. "Boru hattından çıkan askerler" olarak hafızalara kazanan Rus birliklerinin kahramanlıkları savaşın simgelerinden biri haline geldi. Rusya’daki bir kilisenin önüne boru hattının 50 metrelik bir maketi yerleştirilerek, “Korkudan tüm borularınızı havaya uçurun... Biz yine de yerin altından size geleceğiz” şarkısı çalındı. Bu operasyon sadece askeri değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline geldi. Rusya zorlu koşullarda ve beklenmedik bir şekilde zafer kazanan askerlerini kahraman olarak kutlarken, Kursk bölgesindeki bu tarihi saldırı dünya çapında da dikkat çekti.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus toprağı Kursk, Rostov, Krasnodar ve ilhak edilen Zaporijya bölgelerinde enerji altyapı tesislerine topçular ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi. Saldırı sonucu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilen açıklamada, "8 İHA ile saldırının yapıldığı Krasnodar bölgesindeki 'Korenovskaya' kompresör istasyonu, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'na gazı sağlıyor. İstasyon hasar görmedi. Kiev yönetimi, uluslararası enerji tesisine kasıtlı olarak saldırı düzenledi" denildi.