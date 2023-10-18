Son dönemde konut satışlarının azalması, ev sahiplerini kiraya yönlendirdi. Uzun bir süredir ilk kez kiraların düşmesi, gayrimenkul sahiplerini endişelendirdi. Geçen ay kiralar, yüzde 4 oranında gerileyerek dikkat çekti. Bu durum, konut satışlarının zorlaştığını gösteriyor.

İlan sitelerinde satılık ev ilanlarının sayısında bir artış yaşanıyor. Bir emlak portalının verilerine göre, kiraların yüzde 4 oranında düşmesi, uzun bir aradan sonra gerçekleşen bir durumdu. Satılık ev fiyatları ise enflasyonun biraz altında, yüzde 4 oranında artış gösterdi.

Konut fiyatlarının yavaş bir şekilde artış göstermesi, ev almayı düşünen birçok kişiyi kiralık evlere yönlendirdi. İnternet üzerinde yapılan aramaların yüzde 48,4'ü, kiralık konutlarla ilgiliydi.

Arsa veya arazi arayışında olanların oranı ise yüzde 23,3'te kaldı. Geri kalan yüzde 28,3'lük kesim ise satılık ev ilanlarına yoğun ilgi gösterdi.

Konut aramalarında İstanbul hala en çok talep gören şehir olarak ön plana çıkıyor. İstanbul'u Ankara ve İzmir takip ediyor.

İlçelerde ise İstanbul Beylikdüzü, konut arayanların ilgisini en çok çeken bölge olarak öne çıkıyor. Onu İzmir Buca ve Ankara Çankaya ilçeleri izliyor.