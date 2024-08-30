Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, enflasyon muhasebesi uygulamalarının mükellefler için vergi adaletsizliği oluşturacağına dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enflasyon muhasebesinin matrah etkisinin kaldırılması gerektiğine dikkati çeken Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve GİK Üyesi Av. Sinan Tekin, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tekin, açıklamasında, enflasyon muhasebesinden kaynaklı yüklerden en fazla KOBİ’lerin etkileneceğini belirterek, "Bu durumun iflasa kadar gidebilecek sonuçları olacak. Bu konuda mali müşavirlerin sesine kulak verilmeli. Enflasyon muhasebesi, maliyetleri artırarak milletimize yüksek fiyat olarak geri dönecek uygulamalar içermektedir. Enflasyon muhasebesinin tüm yönleriyle yeniden değerlendirilmesi gerekir. Türkiye’deki şirketlerin öz kaynağı zayıftır ve kredi ile yaşamaktadır. Kredi faiz oranları %60-70 arasında ve şirketlerin KDV alacağı tahminen en az 10 milyar dolar civarında iken bir de varlıkların enflasyon oranında artmasından dolayı vergi ödeyecek olmaları yeni iflasları, konkordatoları arttırabilir. Sorunun çözümü için acilen enflasyon muhasebesinin matrah etkisi kaldırılmalıdır.” diye konuştu.