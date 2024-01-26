Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı bugün, belediye başkan adayını Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca’nın da katılacağı program ile açıklayacak. Program öncesi açıklama yapan İlçe Başkanı Ahmet Yıldız tüm ilçe halkını gerçekleştirilecek aday tanıtım programına davet etti.



Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı Belediye Başkan adayını 26 Ocak Cuma günü (bugün) 20.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek program ile kamuoyuna duyuracak.

Program öncesinde açıklamalarda bulunan ilçe başkanı Ahmet Yıldız; “Hakkın olan yaşam bu değil; başka bir İnegöl mümkün” sloganıyla çıktığımız bu yolda İnegöl’ümüzü en iyi şekilde idare edecek belediye başkan adayımızı açıklayacağız” dedi.

Mevcut belediye yönetiminin İnegöl’de asli sorunları çözmek yerine sosyal medya belediyeciliği yaptığını belirten Yıldız; “Belediyenin bütçesi kullanılarak yapılan bu ajans çalışmalarının temelinde hiçbir zaman halkımızın menfaati olmamıştır. Bu ajans belediyeciliğinin tek amacı mevcut başkanın şahsi tanıtım faaliyetlerinden öteye geçmemiştir” ifadelerini kullandı.

Kadrosu ve projeleriyle Saadet Partisi’nin, İnegöl’ü en iyi şekilde yöneteceğini belirten Ahmet Yıldız’ın açıklamaları şu şekilde;

EN ETKİLİ VE YAPICI MUHALEFET GÖREVİNİ SAADET PARTİSİ YERİNE GETİRDİ

“Kıymetli basın mensuplarımız, değerli ilçe halkımız Bilindiği üzere 31 Mart 2024 günü Mahalli İdareler Seçimini gerçekleştireceğiz. İnegöl’ümüzü önümüzdeki 5 yıl boyunca yönetecek kadroları ve başkanımızı seçeceğiz. Önceki dönemde belediye meclisinde temsil hakkı bulmasak dahi İnegöl’de yerel siyasette en etkili ve yapıcı muhalefet görevini Saadet Partisi yerine getirmiştir. İnegöl halkımız, Saadet Partisi’nin sadece seçimden seçime değil; her zaman dinamik olarak çalışan bir teşkilat olduğunun farkındadır. Mahalle teşkilatlarımızla, kadın ve gençlik kollarımızın aktif çalışmalarıyla her daim sahada olan Saadet Partisi, geçtiğimiz dönem içinde İnegöl’ümüzün sorunları ve çözüm önerilerine dair bir çok eyleme, açıklamaya ve çalışmaya imza atmıştır. Bu çalışmaların bir çoğu siz kıymetli basınımız tarafından da halkımıza ulaştırılmıştır.”

KOCA BİR DÖNEM SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ YAPILDI

“Kıymetli İnegöllüler, Bugün İnegöl’ümüz maalesef hak ettiği bir noktada değildir. Özellikle büyükşehir yasasıyla birlikte İnegöl belediyesi artık etkisi olmayan bir büyükşehir ilçe müdürlüğüne dönmüş durumdadır. Mevcut belediye yönetimi de İnegöl’ün asli sorunlarını çözeceğine koca bir dönem sadece sosyal medya belediyeciliği yapmıştır. Belediyenin bütçesi kullanılarak yapılan bu ajans çalışmalarının temelinde hiçbir zaman halkımızın menfaati olmamıştır. Bu ajans belediyeciliğinin tek amacı mevcut başkanın şahsi tanıtım faaliyetlerinden öteye geçmemiştir.”

KADRO VE PROJELERİMİZLE HAYIRLI HİZMETLER YAPACAĞIZ

“Yine geçirdiğimiz büyük deprem felaketleri sonrası bir çok yapılması gereken işe bütçe ayırmayan belediye yönetimi kendilerine bina yapmanın derdine düşmüş, sırf bunun için belediyeye ait bir çok taşınmazı satmıştır. Gelinin nokta itibariyle İnegöl’e baktığınızda sadece birkaç noktası makyajlanmış kocaman bir karmaşadan başka bir şey göremeyiz. Hele hele alt yapı çalışması adı altında yapılan işler hizmetten öte hezimete dönmüş durumdadır. İşte böylesine bir dönem sonrasında artık İnegöl halkımızın bir tercih yapma imkânı doğmuştur. Bizler Saadet Partisi olarak gerek kadrolarımızla gerek projelerimizle İnegöl için en hayırlı hizmetleri yapacağımıza şüphemiz yoktur. Ve bu hizmetleri yapacak ekibin en önemli kısmı da ekibin başında yer alan Belediye Başkanı olacaktır.”

BAŞKA BİR İNEGÖL MÜMKÜN!

“Hakkın olan yaşam bu değil; başka bir İnegöl mümkün” sloganıyla çıktığımız bu yolda İnegöl’ümüzü en iyi şekilde idare edecek belediye başkan adayımızı inşallah 26 Ocak Cuma akşamı kamuoyuna açıklamış olacağız. 26 Ocak Cuma akşamı 20:00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştireceğimiz aylık ilçe divan toplantımızın sonunda Saadet Partisi Bursa İl Başkanımız Ali Osman KARAHAN ve Saadet Partisi Bursa Milletvekilimiz Mehmet ATMACA bey tarafından belediye başkan adayımız İnegöl kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

İLÇE HALKIMIZI BU HEYECANA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ

“Bunun yanı sıra bir çok muhalefet partisiyle ittifak hususunda görüşmelerin devam ettiğini ifade etmek istiyoruz. Temennimiz “Hak ettiğimiz Başka Bir İnegöl’ü Mümkün” kılabilecek bir birliktelik ile hareket etmektir. Bununla ilgili gelişmeleri süreç içinde sizlerle paylaşmış olacağız. 26 Ocak Cuma akşamı 20:00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştireceğimiz ilçe divan toplantımıza başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere herkesi bu heyecana ortak olmaya davet ediyor, hepinize saygılar sunuyoruz.”