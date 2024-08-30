Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin 30 Ağustos ZAfer Bayramı mesajında, “Tüm olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen, kahraman ecdadımızın uzun yıllar boyunca azim ve fedakârlıkla verdiği İstiklal Mücadelemizin nihai zaferle sonuçlandığı gün olan 30 Ağustos'un 102. yılını idrak ediyoruz. Bu zafere giden yol kahraman ordumuzun ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasını şiar edinerek genel taarruza geçmesi ile başlamıştı” açıklamasını yaptı.

Bu zaferin, kendi içerisinde birçok önemli mana barındırdığına vurgu yapan Av. Tekin, “Bunlardan en önemlisi bir milletin asıl gücünü oluşturan şeyin topundan tankından önce imanlı evlatlarının olduğu gerçeğidir. Manda ve himayeyi kabul etmeyen, tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan Milli Mücadele kahramanlarımız, Anadolu’da devam ettirilmeye çalışılan Haçlı Seferini göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir. Umut ediyoruz ki; gelecek nesillerimiz Milli Mücadeleyi ve 30 Ağustos büyük zaferini bu şuur ile gerçek manada anlarlarsa coğrafyamız üzerindeki emperyalist planlar gerçekleştirilemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbî duygularla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” dedi.