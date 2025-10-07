Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen Marmara Urban Forum (Marmara Uluslararası Kent Forumu – MARUF), bu yıl dördüncü kez kent paydaşlarını İstanbul’da bir araya getirdi. MARUF25, 1-3 Ekim 2025 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Çözüm Üreten Kentler” ana mottosuyla düzenlenen MARUF’ta İnegöl Belediyesi de yerini aldı. İnegöl Belediyesi Yalın Ofis MARUF25’te kurumu temsil etti.

YALIN ÜRETİM MOTODOLOJİSİNİ KAMUYA UYARLAYAN İLK İLÇE BELEDİYESİ

Yalın Belediyecilik çalışmaları ve MARUF25’e katılımla ilgili değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Kamuda Sürdürülebilir Katma Değerli Yalın Yönetim mottosuyla, özel sektörde uygulanan yalın üretim metodolojisini hizmet sektöründe kamuya uyarlayan ilk ilçe belediyesiyiz. 2020 yılında projenin temellerinin atıldığı Kaizen Enstitü Türkiye ile yapılan iş birliği neticesinde 1 yıllık danışmanlık süreci akabinde kendi eğitmenlerimizi yetiştirmemizin ardından süreci idare olarak devraldık. Çalışmalarımıza, Yalınlaştırma Sistemi, Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi ile Yalın Öneri Sistemi olmak üzere üç sistem temeli üzerinde, dört etaplı bir harita oluşturarak başladık. Bu yıl itibariyle 3. etabı tamamlamayı ve 2026 yılında 4. etabı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yalınlaştırma Sistemi kapsamında 26 müdürlük ve 4 koordinatörlükte gerçekleştirilen Gemba/Kalite yürüyüşleri neticesinde toplam 753 tespit yapılarak iyileştirme önerileri sunulduğunu dile getiren Başkan Taban, “Bu önerilerin %55,6’sı uygulanarak iş süreçlerine katma değer sağlanmıştır. Performans ölçme ve değerlendirme sistemi kapsamında, Dönemsel Başarı Ölçme ve Değerlendirme alanında başarı ortalamaları 2021 yılında %73 iken, 2024 yılı itibarıyla %75’e yükselmiştir. Yetkinlik ölçümlerinde ise %10’luk bir artış sağlanmıştır. Yalın Öneri Sistemi çerçevesinde, sistem kurulduğu günden bu yana toplam 284 öneri toplanmış ve bunlardan 13’ü uygulanarak hayata geçirilmiştir” diye konuştu.

172,5 MİLYON GİDERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Başkan Alper Taban, Yalın Belediyecilik projesine pandeminin gölgesinde başlamalarına rağmen çalışma arkadaşlarının özverili bir şekilde Yalın Metodolojinin idarenin bir kurum kültürü haline gelmesi için çok büyük gayretle çalıştığını kaydederek şöyle devam etti: “Toplam 4 etapta programladığımız projemizde saha ve sınıf ekiplerimiz Belediyemizin tüm iş süreçlerinde GEMBA, 5S, Değer Akış Haritalama gibi birçok çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar neticesinde kamu kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması adına olası giderlerin önüne geçtik. Projemizde geride bıraktığımız 5 yılda toplam 172 milyon 558 bin 364,92 TL olası giderin önüne geçerek sürekli verimlilik ve katma değerli yönetim anlayışımızı pekiştirdik.”

MARUF25’TE YER ALMAK BİZİ MUTLU ETTİ

“Marmara Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen MARUF-25 programına davet ediliyor oluşumuz da bizi çokça mutlu etti. Programda Yalın Belediyecilik tecrübelerimizi uluslararası düzeyde katılımcılara anlatmak, aktarmak bizler için memnuniyet verici.”