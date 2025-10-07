İstanbul’daki tüm okullarda eş zamanlı olarak "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda 39 ilçede yürütülen etkinliklerde öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Okul bahçelerinde ve salonlarda gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşler düzenledi. Etkinliklerde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazze için dualar edildi. öğrenciler tarafından Filistin temalı şiirler okundu, kısa film gösterimleri ve resim sergileriyle Gazze’de yaşanan insanlık dramı anlatıldı.

Bazı okullarda öğrencilerin hazırladığı "Barış Duvarı" ve "Kardeşlik Zinciri" temalı pano ve sergiler ilgi gördü. Öğrenciler, kendi çizimleriyle umut, direniş ve kardeşlik duygularını yansıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bugün öğrencilerimiz sadece Filistin halkının yanında olduklarını değil, insan olmanın, vicdanın ve adaletin ne anlama geldiğini de bir kez daha hatırlattılar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde vurguladığımız erdem, değer ve eylem anlayışı, çocuklarımızın kalbinde karşılık buluyor. Her öğrencimizin yüreğinde bir Filistin var; bu bilinçle büyüyen bir nesil, insanlığın umududur" dedi.

39 ilçede tek yürek: "Filistin için adalet"

Etkinlikler, İstanbul’un 39 ilçesinde aynı anda gerçekleştirildi. Fatih, Üsküdar, Esenyurt, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sultanbeyli başta olmak üzere tüm ilçelerde öğrenciler, farklı yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan programlarla Filistin’in direniş ruhunu yansıttılar.

Bazı okullarda yapılan tiyatral canlandırmalar ve video gösterimleri, öğrencilerde empati duygusunu güçlendirdi. Okul koroları "Dua" ve "Özgürlük Marşı" gibi eserleri seslendirirken, okul duvarlarına asılan afiş ve çizimlerle Gazze’ye destek mesajları verildi.

"Eğitim, vicdanın en güçlü dili"

Programlar aracılığıyla öğrenciler, yaşananları duygusal ve insani bir perspektiften kavradı. Etkinliklerle, çocuklara vicdan, adalet, dayanışma ve insan olmanın sorumluluğu aktarılırken; eleştirel düşünme, empati ve küresel farkındalık becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.