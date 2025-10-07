Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlığında, Milli Uçak Gemisi (MUGEM) proje ilerleme toplantısı İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapıldı.

Milli Uçak Gemisi (MUGEM) proje ilerleme toplantısı İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleşti. Toplantıya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlık yaptı. Ayrıca ziyaret kapsamında Hisar sınıfı Açık Denizler Karakol Gemileri (ADKG) 2’nci gemisi Koçhisar’ın da makinaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez çalıştırıldı ve test faaliyetlerine başlandı.