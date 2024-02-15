Saadet Partisi Bursa İl Teşkilatı, 15 Temmuz Demokrasi meydanında Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın da katılımıyla yapmış olduğu basın açıklamasıyla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını duyurdu.

Saadet Bursa'nın adayı Av. İkram Akkaya oldu. Akkaya, isminin açıklanmasının ardından şu açıklamaları yaptı;

EN GENÇ BÜYÜKŞEHİR ADAYIYIM

"Sevgili Bursalılar aziz hemşehrilerim öyle zannediyorum, Bursa'nın bugüne kadar gördüğü en genç büyükşehir adayıyım. Yalnızca Bursa'nın değil aynı zamanda Türkiye'nin de ilk büyükşehir belediye başkan aday adayıydım. Bir an bile düşünmeden memleketin geldiği, yaşadığımız bu maddi ve manevi çöküşe daha fazla kayıtsız kalamadık ve hazırız dedik. Bursa'yı çaresiz bırakmama adına burada geldik ve adaylığımızı aday adaylığımızı tüm kamuoyuyla paylaşmış olduk."

CESARET DE HEYECAN DA BİZDE VAR

"Bazı arkadaşlarımızın aklına gelebilir ihtimaldir. Her ne kadar Bursa'nın açıklanmış ilk aday adayı olsak da, kaderin garip bir cilvesidir. Açıklanan ve ilan edilen son adaylardan biri olduk. Hiç tereddütünüz olmasın. Allah'ın izniyle biz bu maçı buradan çeviririz. Çevireceğiz. Zira bu maçı buradan çevirme genç yürekte, cesaret de gördüğünüz üzere heyecan da bizde var."

BURSANIN HAKKINI BURSAYA VERMEK İÇİN GELİYORUZ

"Kural haline getirenlere inanç, biz Bursa'da adaleti sağlayacağız. Ehliyet ve liyakatli kadrolarla Bursa'yı yöneteceğiz. Sorunların problemlerin adeta kartopu gibi büyüdüğü böyle bir dönemde tüm bu meselelerin, problemlerin çözümü de ancak Saadet Partisi'yle, Milli Görüş'le ve ahlaklı kadrolarla mümkündür. Biz Bursa'nın hakkını Bursa'ya vermek için geliyoruz."