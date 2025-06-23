Çamlık piknik alanında gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla çevreye duyarlılık mesajı verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Havva Şen şu ifadeleri kullandı:

“Çevre dediğimiz zaman ilk olarak aklımıza ormanlar, denizler, gökyüzü gibi doğal zenginlikler gelse de genel olarak bakıldığında çevre, insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılaştıkları etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlardır. Bu ortamı oluşturan etmenlerin herhangi birisinde meydana gelebilecek bir olumsuzluk dengeyi bozarak bütün felaketlere sebep olabilmektedir.

Nüfus artışı, kırsal alanlardan şehirlere yığılan göçler, nüfusun büyük bir kısmının şehirlerde yaşamaya başlaması, değişen tüketim alışkanlıkları çevre kirliliğinin artması, sadece şehrimizde veya ülkemizde değil tüm dünyada küreselleşmiş bir sorun olarak insanlığın karşısına çıkmasına neden olmaktadır.



Günümüzde çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için toplum bilincinin geliştirilmesi, duyarlılığın artırması bir gereklilik değil, zorunluluktur. Diğer taraftan doğa ve çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi hem kurumlar hem de bireyler olarak en önemli vazifemizdir.

Çevre ve doğa farkındalığı oluşturmak için İnegöl Kadın Kolları olarak bir çalışma yaptık. Şipali mahallemizdeki çamlık piknik alanında etrafta bırakılan, atılan çöpleri topladık.

Saadet Partisi olarak Dünya Çevre Gününde çevre ve doğa farkındalığının artırılmasına vesile olabilecek her türlü insani, temiz ve doğa sevgisiyle dolu bir çevrede mutluluğun, huzur içinde yaşanacağı bir gelecek diliyoruz.”