Altyapı, yol, temizlik gibi hususlarla alakalı açıklamalarda bulunan Özkan, hizmet alma noktasında Huzur Mahallesi’nin ötelendiğini ifade etti.

Muzaffer Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a hizmet noktasında adil davranması yönünde de çağrı yaptı.

BÖLGEDE ALTYAPI 200-250 HANEYKEN YAPILMIŞTI

Özkan’ın açıklamaları şu şekilde;



“Değerli Huzur Mahallesi sakinlerimiz ve İnegöl kamuoyu. Saadet Partisi mahalle teşkilatları olarak, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz. Bugün Huzur Mahallemizdeki eksiklikleri gündeme getireceğiz. Öncelikle bahsetmek istediğimiz ve mahalle sakinlerimizi mağdur eden husus Hamamtepe bölgesinde yaşanan su ve altyapı problemi. Hamamtepe’de günün neredeyse büyük çoğunluğunda sular kesik ve özellikle üst katlara çıkmıyor. Bölgenin altyapısı 200-250 hane civarındayken yapılmıştı. Bugün bölgede yaklaşık 3 bin hane ikamet ediyor. Dolayısıyla mevcut içme suyu altyapısı bunu kaldırmıyor. Bölgede en hızlı şekilde altyapı iyileştirme çalışmaları yapılması gerekiyor. Yaşadığımız çağda en temel ihtiyaç olan suya dahi erişimi bu denli zor hale getirmek ancak bu yerel yönetimin başarabileceği husustur. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum.”



ALİNUR AKTAŞ’IN BU SÖYLEMİNİ VE TUTUMUNU KINIYORUZ!

“Mahalle sakinlerimizin mağduriyet yaşadığı bir başka husus ise Cumhuriyet Caddesi ve Selimiye Caddesi ana yola bağlanacaktı. Çalışmalar seçimden önce başlamıştı fakat yarım kaldı. Şu an bölgede hiçbir çalışma yapılmamakta. Söylemekten bile imtina ettiğimiz bir hususu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş, mahallemizden AK Parti’ye az oy çıktığı için hizmetlerin öteleneceğini söylemiş. Bu söyleme inanmak istemesek de bize bu bilgiyi getiren kaynaklar birinci ağızdan getirdi. Biz yine de bu iddiayı kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz. Böyle bir söylem ve adaletsizlik demokratik ülkelerde kabul edilemez. Bir belediye başkanı hizmet ve fırsat eşitliğini gözetmek zorundadır. Çıkan oya göre mahallelere hizmet götürmek gibi bir düşünceyi kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Saadet Partimizin adalet ve adil düzen vurgusuna bu vesileyle bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Genel başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun da dediği gibi; Adalet, insana göre değişmez. Şahıslara göre değişmez. İnançlara göre değişmez. Meselelere bitaraf bir anlayışla yaklaşmak gerekir.”



ÇÖPLER YERLERDE KALIYOR

“Mahallemizde özellikle son zamanlarda artan bir diğer sorun ise temizlik sorunu. Okul bölgesi ve mahalle genelinde yetkililerin gelip gezmesini inceleme yapmasını talep ediyoruz. Çöpler yerlerde kalıyor. Temizlik hizmeti layıkıyla yerine getiremiyor. Bu sorunun da gün geçtikçe artığını gözlemlemekteyiz. Yeterince temizlik personelinin mahallemize verilmediği kanaatindeyiz. Temizlik sorununun da en kısa zamanda giderilmesini yetkililerden talep ediyoruz. “