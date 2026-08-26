İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu bir kişinin yurt dışına silah sevkiyatını yapmak için nakliyeci aradığını belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, alıcı kılığına girerek şahısla iletişime geçti. Görüşme sonrası şahsın ve silahların adresini saptayan ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 milimetre çapında 58 adet ruhsatsız tabanca ve 58 adet şarjör ele geçirildi. Konuyla alakalı 1 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA