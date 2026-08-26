Kaza, saat 17.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Murat A. (51) yönetimindeki 66 AEL 770 plakalı otomobil, Akseki’den Seydişehir yönüne seyir halindeyken Püser Boğazı mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan dağlık ve taşlık alana çarpan otomobil, ardından takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri, Bölge Trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada sürücü Murat A. ile araçta bulunan 11 yaşındaki oğlu K.A. yaralanırken, eşi İlknur A. (47) kaza mahallinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza yerine gelen Akseki Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden İlknur A.’nın cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.