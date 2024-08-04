Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından yayınlanan deprem listesine göre, merkez üssü Mindanao Adası açıklarında olan deprem, yerel saatle 06.20'de meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 6,8 olarak açıklanırken, yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, yetkililer tsunami riski konusunda uyarıda bulundu. Ancak ilk belirlemelere göre tsunami riski oluşmazken, depremde can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından büyüklükleri 5,5'e kadar ulaşan çok sayıda artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurarak, yerel halkı yeni artçı depremler konusunda uyardı.