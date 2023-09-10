Sabancı Topluluğu, Cumhuriyet’in 100. yılını, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) İstanbul’da verdiği Cumhuriyetin 100. Yılı Konseri ile kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı'nın kuruluşundan itibaren ana destekçisi olduğu, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği konserde, yaşları 16-22 arasında değişen 73 genç sanatçı, Topluluk çalışanlarına özel bir konser verdi.

Sabancı Topluluğu tarafından 2021 yılında başlatılan ve kısa sürede Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen konsere, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Topluluğu yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Batı müziğinin en güzel örneklerinin Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası tarafından dinleyicilere sunulduğu konser, hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla söylenen “Gençlik Marşı” ile son buldu.

“ORKESTRA; HER TÜRLÜ AYRIŞTIRMAYI REDDETMEK, EŞİTLİĞİ KUCAKLAMAKTIR”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yayınladığı mesajında, üç yıldır devam ettirdikleri Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin bu yılki ilk etkinliğini gençlerle başlatmaktan büyük gurur duyduklarının altını çizerken, “Orkestra; karşıt seslerin zenginliği, farklı tonların ahengidir. Tevazuyu hayat görüşü olarak benimsemektir. Bütünün içerisinde yer almayı, bireysel olarak öne çıkmaya tercih etmektir. Her türlü ayrıştırmayı reddetmek, eşitliği kucaklamaktır. Sürekli daha iyiyi aramaktır. Bir sanatçı birlikteliği, bir değerler bütünüdür orkestra… Bir şefin liderliğinde ahenk içinde büyük bir ekip çalışmasıdır. Tüm bu değerler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleridir. 2007 yılında, gençleri sanata teşvik etmek amacıyla, Şef Cem Mansur liderliğinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kurulan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, işte bu değerlerin ışığında, ülkemizin çağdaşlaşma yolculuğuna büyük katkılar sunmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Atatürk’ün, “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i gençlere emanet ettiğinin altını çizen Güler Sabancı şöyle devam etti:

“Kurulduğu günden itibaren, Türkiye’nin farklı konservatuvarlarından seçilen 16-22 yaş arası 1.000’den fazla gencimiz, alanlarındaki en iyi eğitmenlerin yönetiminde, Sabancı Üniversitesi’nde geçirdikleri yaklaşık bir aylık hazırlık döneminin ardından Türkiye’de ve yurt dışında bir dizi konser veriyorlar. Dünya literatürüne geçmiş birçok virtüözle aynı sahneyi paylaşma fırsatı yakalıyorlar. Bu orkestrada tecrübe kazanan ve bir anlamda ‘uçmayı öğrenen’ gençlerimiz, kanatlanıp dünyanın çok prestijli orkestralarında görev alıyorlar. Avrupa’nın önemli salonlarında ve festivallerinde ortaya koydukları performanslarıyla ülkemizi başarıyla temsil diyorlar. Öte yandan, bu başarıları mümkün kılan en önemli unsurlardan biri de Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın Kurucusu Şef Cem Mansur’un bu projeye olan adanmışlığıdır. Azmi, tutkusu, heyecanıdır. Öğrencilerin seçiminden eğitimine, programların oluşturulmasından konser takvimlerine kadar en ince detaylarla yakından ilgilenmesi, onun gençliğe olan inancının en somut göstergesidir. Kendisine bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.”