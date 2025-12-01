İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, büyüme hedefleri doğrultusunda uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen (SAW)-Bilbao (BIO) direkt uçuşları 1 Aralık itibarıyla başladı. Bilbao, Sabiha Gökçen’in Barselona, Madrid ve Sevilla’dan sonra İspanya’daki dördüncü bağlantı noktası oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), Avrupa’daki destinasyon çeşitliliğini artırma hedefi doğrultusunda yeni bir hattı daha bağlantı ağına kattı. 2025 kış sezonu ile birlikte bugün başlayan İstanbul Sabiha Gökçen - Bilbao direkt uçuşları, Türkiye ile Kuzey İspanya arasındaki ulaşım seçeneklerini genişletti. SAW - BIO hattındaki seferler haftada dört frekans olarak Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Yeni hattın ilk uçağı bu sabah terminalde düzenlenen bir törenle Bilbao’ya uğurlandı. Yolcular Gate bölgesinde Türk lokumu ile karşılandı, uçağa binmeden önce oluşturulan alanda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bask Bölgesi’nin kültür, sanat ve gastronomi merkezi Bilbao, Pegasus Hava Yolları’nın 2025 yılında SAW kalkışlı son hat açılışı oldu.

ISG, 2025 yılında toplam 25 hat açtı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, mevcut hatlara ilave hatların yanı sıra, 14 yeni dış hat ve 1 yeni iç hat uçuşu başlatarak uçuş ağını genişletti ve 2025 yılı içerisinde toplam 23 dış hat, 2 iç hat olmak üzere toplam 25 hat açılışı gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı, bugün 54 ülkede 39 iç hat, 114 dış hat olmak üzere toplam 153 destinasyonu İstanbul’a bağlıyor. Sabiha Gökçen’den direkt veya bağlantılı olarak gelen yolcular, Bilbao Havalimanı’nın (BIO) şehir merkezine olan yakınlığı ve sunduğu imkanlar ile dinamik Bask bölgesinin gözde şehrine konforlu ve kolay ulaşabiliyor.

Sanatseverlerin gözde şehri: Bilbao

İspanya’nın kuzeyindeki Bask Bölgesi’nin kalbi ve sanatseverlerin gözdesi olan Bilbao şehri, Nervin Nehri kıyısında mimari harikaları ve dünyaca ünlü Guggenheim Müzesi ile öne çıkıyor. Guggenheim Müzesi’nin modern sanat etkisiyle dönüşen Bilbao, çağdaş kimliğiyle ilham veren bir şehir haline gelirken tarihi dokusunu da hissettiriyor. Sahip olduğu güçlü sanayi, ticaret, liman ve üniversite altyapısıyla yıl boyunca sürdürülebilir bir talep

potansiyeli sunan bölge, aynı zamanda geniş bir çekim alanına hitap ediyor. Bilbao’nun yanı sıra Vitoria-Gasteiz ve Pamplona gibi önemli merkezleri kapsayan bu bölge, ekonomik ve kültürel hareketliliği destekliyor. Zengin Bask mutfağı ile öne çıkan şehir, uluslararası alanda bilinen gastronomik mirası, Michelin yıldızlı restoranları ve dünyaca ünlü tatlıya adını veren San Sebastin gibi zengin yerel lezzetleri ile destinasyonun turistik cazibesini daha da artırarak uluslararası ziyaretçiler için güçlü bir çekim noktası oluşturuyor.

Sabiha Gökçen’in Barselona, Madrid ve Sevilla’dan sonra İspanya’daki dördüncü destinasyonu olan Bilbao’nun, İspanya arasındaki turistik ve ticari bağları güçlendirmesi bekleniyor.