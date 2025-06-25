Geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğünü açıklayan ve yoğun bakımda entübe edilen Ugan’ın hayatını kaybettiği yönündeki iddialar, oğlu Doruk Ugan tarafından yalanlandı.

Doruk Ugan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının vefat ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamasında, bu tür iddiaların hastanede bekleyen aile bireyleri ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sabri Ugan için büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Ayrıca kamuoyunu sadece kendisinden gelecek bilgiler konusunda uyardı.

62 yaşındaki Sabri Ugan’ın kısa süre önce beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı. Doruk Ugan, babasının durumuna dair yaptığı paylaşımda gelen destek mesajlarının moral verdiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Ugan’a iletilen mesajları kendisine okuyarak geçirdiklerini, Ugan’ın bu mesajlara gözleri dolarak ve tebessümle karşılık verdiğini dile getirdi.

Doruk Ugan, babasının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini ve duaların eksik edilmemesi gerektiğini ifade ederek, sağlık sürecinin ciddiyetini yeniden hatırlattı.