Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 75'inci Yıl Huzurevi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın halkla en çok temas halinde olan bakanlıklardan biri olduğunu ve iletişim yoluyla problemlerin çözülebileceğini vurguladı. Bakanlık olarak zor durumda olan kesimlere hizmet verdiklerini, en zor durumda olanlara odaklandıklarını ve toplumun en dezavantajlı kesimlerine dokunduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, 2053 vizyonuna uygun olarak 30 yıllık bir planlama yaptıklarını ve "12. Kalkınma Planı 2024-2028" hedeflerini gerçekleştireceklerini söyledi. Aile Sosyal Destek Programı ile Türkiye'nin her yerine milyonlarca haneye ulaşacaklarını, aile odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sürdüreceklerini, kadınların iş hayatına katılımını artırmak için esnek çalışma modellerini destekleyeceklerini ve aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasını başlatacaklarını açıkladı. Ayrıca Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacaklarını ve kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik barınma ve bakım hizmetlerini geliştirip yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, basın kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ederek onları eksikleri gösteren paydaşlar olarak gördüğünü ve 85 milyonluk Türkiye ailesi için çalıştıklarını belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, dijital mecralardaki çocuk istismarı ve şiddet olaylarına yönelik önlemler aldıklarını, davranışsal bağımlılığın önlenmesi için farkındalık oluşturma çalışmaları yaptıklarını ve dijital risklerden korunma eğitimleri verdiklerini açıkladı.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluş tarihine ilişkin soruya cevaben 2023 yılında hazırlanan AK Parti seçim beyannamesinde aileyi güçlendirmeye yönelik yenilikçi mekanizmalar geliştirileceği ve Aile Koruma Kalkanı Programı ile sosyal politikalarda yeni uygulamaların hayata geçirileceği belirtildi. Bu projenin gençlere umut dolu bir gelecek sunacağını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini ve bu konuda çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini belirten Bakan Göktaş, kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik şiddet eylemlerinde cezaların artırılması için çalıştıklarını ve farkındalık artırma çalışmaları düzenlediklerini söyledi.

Son olarak, süresiz nafakanın adil bir durum olmadığını ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Göktaş, 6284 sayılı Kanun'un önemine vurgu yaparak, mağduriyetlerin ele alınması gerektiğini ifade etti ve bu konuda Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını belirtti.